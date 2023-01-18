МЧС СО: почему опасно гулять по льду водоемов

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Зимой в районе самарской набережной граждане устраивают традиционные пешие переправы через Волгу, не задумываясь о том, что лед на разных участках неоднороден, с полыньями, и в любой момент может провалиться под ногами.

Водоемы покрываются льдом неравномерно: при установлении морозной погоды вода замерзает сначала у берегов и на мелководье, а затем - на середине водоема. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Опасные места располагаются и в районе фарватера. Об этом необходимо помнить в первую очередь любителям рыбалки и прогулок по льду водоемов.

С целью принятия мер по предотвращению несчастных случаев инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактические беседы с рыбаками и гражданами, осуществляющими переходы по реке на противоположный берег. Рассказывают им про небезопасное пребывание на непрочном льду и о последствиях, к которым может привести такая беспечность.

Кроме этого, с самарцами проводят беседы об опасности нахождения в местах маршрута следования судов на воздушных подушках, т.к. такие суда, по причине своих технических особенностей, даже при небольшой скорости не смогут сманеврировать так, чтобы рыболовы, пешеходы и лыжники не оказались под ними.

Главное управление МЧС России по Самарской области и Государственная инспекция по маломерным судам напоминают:

Уважаемые граждане! Прочный на вид лед может таить в себе опасность! Перепады температур и течение делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он может выглядеть крепким. На льду появляются промоины, которые сразу можно не заметить. Не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лед водоемов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО