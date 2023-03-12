МЧС СО: паводковая обстановка в Самарской области

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За истекшие сутки на территории Самарской области произошло подтопление талыми водами 37 приусадебных участков, 2 низководных моста и 1 участка автодороги.

В населенном пункте Новотулка муниципального района Хворостянский 1 приусадебный участок освободился от воды.

В населенном пункте Русская Борковка подтоплено 18 приусадебных участков (проживает 48 человек, в том числе 12 детей).

В населенном пункте Тимофеевка подтоплено 6 приусадебных участков (проживает 12 человек, в том числе 4 детей).

В населенном пункте Нижнее Санчелеево подтоплено 12 приусадебных участков (проживает 17 человек, в том числе 1 ребенок).

Погибших и пострадавших нет, жизнедеятельность населения не нарушена, эвакуация людей не требуется.

Уровень воды составляет 20 сантиметров, ведутся работы по откачке талых вод. Наблюдается положительная динамика.

Для ликвидации последствий подтопления привлечены силы и средства в составе 23 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.

В населенном пункте Мосты муниципального района Пестравский подтоплен 1 низководный мост через реку Большой Иргиз.

В населённом пункте Полудни муниципального района Кинель-Черкасский подтоплен один низководный мост через реку Малый Кинель.

Подтоплен 1 участок автомобильной дороги Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград в районе СНТ «Нефтяник 1» муниципального района Волжский.

Главное управление МЧС России по Самарской области продолжает мониторинг паводковой обстановки в регионе.

Фото: ГУ МЧС СО