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МЧС СО: палы — основная причина природных пожаров

19 апреля 2022 15:29
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Граждане начинают наводить порядок на садовых и дачных участках, где сжигают мусор, сухую траву, создавая порой пожароопасные ситуации.

Весна постепенно вступает в свои права. Температура воздуха повышается, что может способствовать возникновению природных пожаров и загораний сухой травы.

Граждане начинают наводить порядок на садовых и дачных участках, где сжигают мусор, сухую траву, создавая порой пожароопасные ситуации. На протяжении ряда лет палы — основная причина природных пожаров.

За прошедшие сутки на территории Самарской области, в результате неконтролируемого пала сухой травянистой растительности, произошло 8 природных пожаров на общей площади 0,315 га. По оперативным данным с начала 2022 года произошло уже 64 пожара на общей площади более 1 га.

Природные пожары зарегистрированы в Тольятти, Чапаевске, Ставропольском, Борском, Кинельском, Большечерниговском и Шигонском районах.

Практически все возгорания сухой травы происходят по вине человека. Причем основная их причина – хулиганские действия или банальная неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок и так далее.

Главное, что палы могут служить причиной потери имущества: домов и надворных построек, и даже стать причиной гибели людей и животных. Когда огонь с травы переходит на постройки, пожар становится опасен для жизни. При этом дым от горящей травы (пал же, как правило, бывает не только вблизи границ населенных пунктов, но и в самих деревнях, поселках и городах) вреден для здоровья людей, в особенности тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания.

Иногда выжигание травы проводят для очистки земель от нежелательной растительности и ее остатков. Основной довод любителей такого способа «уборки» состоит в том, что огонь прогревает почву, превратившаяся же в золу трава, становится своего рода удобрением. Однако пожары не увеличивают количества минеральных питательных веществ, а наоборот, приводят к заметному снижению плодородия почвы.

Более того, травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в лесах. Даже слабый и беглый пал способен уничтожить молодые лесные посадки, создаваемые для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и так далее. Молодая древесная поросль, появляющаяся естественным путем, тоже гибнет чаще всего именно из-за поджогов сухой травы. Если же от горящей травы возникает пожар в лесу, то на тушение этих пожаров приходится тратить значительные силы и средства – причем, не всегда удается избежать катастрофических последствий.

Поэтому единственное, что может как-то снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый ими ущерб, - это грамотность и сознательность граждан, и полный отказ от преднамеренного выжигания сухой растительности.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы и добиваться максимально возможного сокращения травяных палов, происходящих вследствие неосторожного обращения с огнем и злого умысла.

Если Вы стали очевидцем природного пожара немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефонам «101» или «01» и, по возможности, приступите к тушению подручными средствами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:    ГУ МЧС СО

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