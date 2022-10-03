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МЧС СО: отправляясь в лес за грибами, не забывайте о правилах безопасности

3 октября 2022 15:02
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Первое правило – всегда сообщайте родственникам, соседям и друзьям о том, когда и куда вы собираетесь пойти.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает гражданам меры безопасности и простые правила, которые при походе в лес за грибами помогут уберечь себя от лишних неприятностей и не заставят волноваться родных и близких.

Первое правило – всегда сообщайте родственникам, соседям и друзьям о том, когда и куда вы собираетесь пойти. Так же сообщите им примерное время вашего возвращения – в случае, если заблудитесь, поиски можно будет начать незамедлительно.

Второе правило – обязательно возьмите с собой мобильный телефон. При выходе проверьте заряд аккумулятора, а также, при возможности, запаситесь сим-картами различных операторов, чтоб не попасть в зависимость от зоны покрытия. Обладатели смартфонов могут использовать различные навигационные программы, которые помогут сориентироваться на местности и проложить маршрут до дома.

Не менее важным в лесу может оказаться такое простое и банальное средство, как свисток. Обычный свисток за небольшую сумму денег можно приобрести в любом магазине спортивных или детских товаров, а в случае, если вы все-таки потеряетесь, то его громкий звук значительно облегчит поиски. Позаботьтесь и об освещении – фонарик в лесу может оказаться не только полезен, но и крайне необходим при ваших поисках, так как им можно подавать световые сигналы.

Важно так же взять с собой запас питьевой воды и немного еды. Веса вашему рюкзаку такая ноша не прибавит, а если заблудитесь – не придется переходить на подножный корм.

Многие граждане при походах в леса любят носить различный камуфляж и иную одежду «защитной» расцветки. Данная одежда действительно является практичной для активного отдыха, но, к сожалению, обладает одним очень существенным недостатком – ее цветовая гамма призвана маскировать одетого в лесном массиве, что серьезно осложняет поиски и поэтому мы рекомендуем надевать яркую одежду ярких цветов, чтобы быть заметным в зарослях.

Если вы все-таки заблудились, то оставайтесь на месте и ждите помощи, периодически подавая громкие звуковые сигналы. Если сориентироваться по звукам не удалось, то помните, что в чаще леса заблудившийся человек начинает ходить по кругу и все время возвращается в одно и то же место. Опытные спасатели рекомендуют выбрать ориентир, визуально провести прямую линию и двигаться по ней, затем продолжать движение таким же образом, выбирая себе новый ориентир каждые 100-150 метров.

 

Фото:   ru.freepik.com

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