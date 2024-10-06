МЧС СО: оставляйте место вo дворах для прoeзда пожарной техники

82

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться с одной серьёзной проблемой – это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Практически во всех дворах жильцы паркуют автомобили. Очень тяжело проехать по заставленным автомобилями дворам на легковом автомобиле, а что говорить о пожарной машине?

К месту вызова проезд для пожарно-спасательной техники должен быть свободным, однако в городских дворах зачастую припаркованные автомобили создают лишние припятствия, что приводит к потере времени при следовании на пожар.

Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии пожарных рукавов позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Автолестница сама по себе очень габаритная. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к автолюбителям - выбирая место для стоянки или парковки, не забывайте оставлять свободными места для подъезда специальной техники, учитывайте ширину грузового автомобиля! Нельзя допускать, чтобы из-за Вашего равнодушия и безучастия, люди остались без помощи. Помощь может понадобиться каждому! В том числе, возможно, и Вашим близким! Паркуйте автомобили правильно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО