МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за прошедшую неделю

С 31 марта по 7 апреля на территории Самарской области произошло 132 техногенных пожара, в результате которых погиб 1 человек.
3 апреля пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в Новокуйбышевске. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно вышли из многоэтажного дома 60 человек, в том числе 5 детей. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.
В тот же день пожар произошёл в торговом центре в Центральном районе Тольятти. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно вышли из здания 200 человек, в том числе 17 детей. Причина пожара — неосторожность при приготовлении пищи.
6 апреля в Тольятти рано утром произошёл пожар в квартире жилого дома. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении. Погиб мужчина 1994 года рождения, также погибли его домашние питомцы — кошка и собака.
Пожар ликвидировали на площади 5 квадратных метров.
Лесные пожары
За указанный период на территории области ликвидированы 6 лесных пожаров на общей площади более 5 гектаров.
Пожары произошли:
- в Автозаводском районе городского округа Тольятти;
- в городском округе Новокуйбышевск;
- в районе населённого пункта Преполовенка Безенчукского района;
- в районе населённого пункта Пискалинский Взвоз Ставропольского района.
Палы сухой травы
С 31 марта по 7 апреля в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 285 пожаров на общей площади более 25 гектаров. Возгорания зафиксированы на территории 10 городских округов и 24 муниципальных районов. Все очаги ликвидированы.
За указанный период происшествий на водных объектах области не зарегистрировано.
С 1 апреля в регионе введён особый противопожарный режим для защиты лесов от пожаров. До 15 октября проводятся проверки лесных массивов и природных территорий. Гражданам запрещено разводить костры, сжигать мусор и другие материалы.
Помните:
Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.
При запахе газа — перекройте подачу и вызывайте аварийную службу.
Не оставляйте детей у воды без присмотра.
Не курите в постели.
Не перегружайте электросеть, используйте только исправные розетки и провода.
Проверяйте состояние печей и дымоходов, очищайте от сажи и не допускайте перегрева.
В случае пожара звоните: 101 или 112.