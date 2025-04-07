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МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за прошедшую неделю

7 апреля 2025 15:44
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С 31 марта по 7 апреля на территории Самарской области произошло 132 техногенных пожара, в результате которых погиб 1 человек.

С 31 марта по 7 апреля на территории Самарской области произошло 132 техногенных пожара, в результате которых погиб 1 человек.

3 апреля пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в Новокуйбышевске. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно вышли из многоэтажного дома 60 человек, в том числе 5 детей. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём.

В тот же день пожар произошёл в торговом центре в Центральном районе Тольятти. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно вышли из здания 200 человек, в том числе 17 детей. Причина пожара — неосторожность при приготовлении пищи.

6 апреля в Тольятти рано утром произошёл пожар в квартире жилого дома. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении. Погиб мужчина 1994 года рождения, также погибли его домашние питомцы — кошка и собака.

Пожар ликвидировали на площади 5 квадратных метров.

Лесные пожары

За указанный период на территории области ликвидированы 6 лесных пожаров на общей площади более 5 гектаров.

Пожары произошли:

- в Автозаводском районе городского округа Тольятти;

 - в городском округе Новокуйбышевск;

 - в районе населённого пункта Преполовенка Безенчукского района;

 - в районе населённого пункта Пискалинский Взвоз Ставропольского района.

Палы сухой травы

С 31 марта по 7 апреля в результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 285 пожаров на общей площади более 25 гектаров. Возгорания зафиксированы на территории 10 городских округов и 24 муниципальных районов. Все очаги ликвидированы.

За указанный период происшествий на водных объектах области не зарегистрировано.

С 1 апреля в регионе введён особый противопожарный режим для защиты лесов от пожаров. До 15 октября проводятся проверки лесных массивов и природных территорий. Гражданам запрещено разводить костры, сжигать мусор и другие материалы.

Помните:

Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.

При запахе газа — перекройте подачу и вызывайте аварийную службу.

Не оставляйте детей у воды без присмотра.

Не курите в постели.

Не перегружайте электросеть, используйте только исправные розетки и провода.

Проверяйте состояние печей и дымоходов, очищайте от сажи и не допускайте перегрева.

В случае пожара звоните: 101 или 112.

 

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