МЧС СО: об опасности оставленных в машине летом аэрозолей и гаджетов

Летом температура в закрытом автомобиле способна стремительно повышаться. Даже если машина стоит в тени, жара внутри всё равно остаётся опасной. Нередко это приводит не только к поломкам техники, но и к настоящим пожарам.
Почему это происходит:
Эффект парника: солнечные лучи проходят через стекло, нагревают панели и сиденья, а тепло остаётся внутри.
Металлические элементы кузова и приборной панели быстро нагреваются, дополнительно повышая температуру.
Чем это грозит:
1. Аэрозольные баллончики
Требуют соблюдения температурных условий хранения. При перегреве возможно их разгерметизирование.
2. Электронные устройства
Смартфоны, пауэрбанки и ноутбуки перегреваются, что снижает срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях может привести к его воспламенению.
3. Бутылки с водой и стеклянные предметы
Пластиковые бутылки при длительном нагреве выделяют опасные вещества.
Стеклянные бутылки или линзы от оптики могут фокусировать солнечные лучи и вызвать возгорание элементов салона.
Как избежать опасности:
Не оставляйте в салоне автомобиля опасные предметы в жаркую погоду.
Храните аэрозоли и автохимию в багажнике или убирайте их домой, если не пользуетесь ими.
Забирайте с собой электронные устройства.
Используйте солнцезащитные шторки и экраны, чтобы снизить температуру в салоне.
По возможности паркуйтесь в тени или на крытых парковках.
Перед началом поездки проветривайте салон, открывая окна или двери.
Если устройство перегрелось, не включайте его сразу — дайте ему остыть в прохладном месте.
Фото: ГУ МЧС СО