Эксперт рекомендовал смотреть на процент содержания поверхностно-активных веществ (ПАВ).
Эксперт рассказал, как выбрать эффективное моющее средство
Ее боевые заслуги отмечены высокими наградами – орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией», медалью Жукова.
102 года исполнилось Анне Стицей - жительнице Самарской области, участнице Великой Отечественной войны 
Смартфоны, пауэрбанки и ноутбуки перегреваются, что снижает срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях может привести к его воспламенению.
МЧС СО: об опасности оставленных в машине летом аэрозолей и гаджетов
При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация.
На Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла
В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.
До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
МЧС СО: об опасности оставленных в машине летом аэрозолей и гаджетов

10 августа 2025 16:34
Смартфоны, пауэрбанки и ноутбуки перегреваются, что снижает срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях может привести к его воспламенению.

Летом температура в закрытом автомобиле способна стремительно повышаться. Даже если машина стоит в тени, жара внутри всё равно остаётся опасной. Нередко это приводит не только к поломкам техники, но и к настоящим пожарам.

Почему это происходит:

Эффект парника: солнечные лучи проходят через стекло, нагревают панели и сиденья, а тепло остаётся внутри.

Металлические элементы кузова и приборной панели быстро нагреваются, дополнительно повышая температуру.

Чем это грозит:

1. Аэрозольные баллончики

Требуют соблюдения температурных условий хранения. При перегреве возможно их разгерметизирование.

2. Электронные устройства

3. Бутылки с водой и стеклянные предметы

Пластиковые бутылки при длительном нагреве выделяют опасные вещества.

Стеклянные бутылки или линзы от оптики могут фокусировать солнечные лучи и вызвать возгорание элементов салона.

Как избежать опасности:

Не оставляйте в салоне автомобиля опасные предметы в жаркую погоду.

Храните аэрозоли и автохимию в багажнике или убирайте их домой, если не пользуетесь ими.

Забирайте с собой электронные устройства.

Используйте солнцезащитные шторки и экраны, чтобы снизить температуру в салоне.

По возможности паркуйтесь в тени или на крытых парковках.

Перед началом поездки проветривайте салон, открывая окна или двери.

Если устройство перегрелось, не включайте его сразу — дайте ему остыть в прохладном месте.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

