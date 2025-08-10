МЧС СО: об опасности оставленных в машине летом аэрозолей и гаджетов

147

Летом температура в закрытом автомобиле способна стремительно повышаться. Даже если машина стоит в тени, жара внутри всё равно остаётся опасной. Нередко это приводит не только к поломкам техники, но и к настоящим пожарам.

Почему это происходит:

Эффект парника: солнечные лучи проходят через стекло, нагревают панели и сиденья, а тепло остаётся внутри.

Металлические элементы кузова и приборной панели быстро нагреваются, дополнительно повышая температуру.

Чем это грозит:

1. Аэрозольные баллончики

Требуют соблюдения температурных условий хранения. При перегреве возможно их разгерметизирование.

2. Электронные устройства

Смартфоны, пауэрбанки и ноутбуки перегреваются, что снижает срок службы аккумулятора, а в некоторых случаях может привести к его воспламенению.

3. Бутылки с водой и стеклянные предметы

Пластиковые бутылки при длительном нагреве выделяют опасные вещества.

Стеклянные бутылки или линзы от оптики могут фокусировать солнечные лучи и вызвать возгорание элементов салона.

Как избежать опасности:

Не оставляйте в салоне автомобиля опасные предметы в жаркую погоду.

Храните аэрозоли и автохимию в багажнике или убирайте их домой, если не пользуетесь ими.

Забирайте с собой электронные устройства.

Используйте солнцезащитные шторки и экраны, чтобы снизить температуру в салоне.

По возможности паркуйтесь в тени или на крытых парковках.

Перед началом поездки проветривайте салон, открывая окна или двери.

Если устройство перегрелось, не включайте его сразу — дайте ему остыть в прохладном месте.

Фото: ГУ МЧС СО