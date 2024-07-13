МЧС СО: о рaбoтe пoдразделений добровольной пожарной oхраны за неделю

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За прошедшую неделю подразделения добровольной пожарной охраны в качестве дополнительных сил 22 раза выезжали на ликвидацию пожаров. Для борьбы с огнем привлекались 39 человек личного состава и 23 единицы техники.

Добровольные пожарные команды оказывали помощь профессиональным пожарным в тушении мусора в Ставропольском, Красноярском, Волжском, Безенчукском районах, домашних вещей в жилье - в городе Похвистнево, Кинельском и Ставропольском районах, сухой травы - в Ставропольском районе и городе Тольятти, частных домов и надворных построек - в Ставропольском, Сергиевском и Приволжском районах, неэксплуатируемых строений - в городе Похвистнево, Кошкинском и Красноярском районах. Один раз добровольцы выезжали на тушение электромобиля в Ставропольском районе.

К самостоятельному тушению пожаров, ликвидации последствий ДТП и проведению аварийно-спасательных работ подразделения добровольной пожарной охраны не привлекались.

Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

Всего в регионе насчитывается более 150 добровольных пожарных команд и более 300 добровольных пожарных дружин.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО