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МЧС СО: о пожарной безопасности в торговом центре 

2 марта 2025 19:41
209
Как защитить себя и своих близких.

Как защитить себя и своих близких.

Торговые центры – это места с высокой проходимостью людей, большим количеством магазинов, кафе и развлечений. Однако в случае пожара они могут стать ловушкой, если не соблюдать основные правила безопасности. В этой статье рассмотрим, на что стоит обратить внимание, чтобы обезопасить себя и своих близких.

1. Эвакуационные выходы: знайте путь к спасению

Первое, что следует сделать, заходя в торговый центр, – обратить внимание на эвакуационные выходы. Они должны быть обозначены зелеными знаками с указателями направлений. Важно заранее определить ближайший выход, чтобы в случае ЧС не терять драгоценное время.

Помните:

Эвакуационные выходы должны быть свободны от посторонних предметов. Если вы заметили загроможденные или запертые двери, сообщите охране.

Лифты нельзя использовать при пожаре – выходите только по лестницам.

Держитесь подальше от источников дыма – огонь распространяется быстро, а дым может вызвать удушье.

2. Не теряйте ребенка из виду

Дети особенно уязвимы в экстренных ситуациях, поэтому в людных местах, таких как торговый центр, их нельзя Держите ребенка за руку, особенно вблизи эскалаторов и лестниц.

Объясните ему, что делать в случае пожара: не прятаться, а искать взрослых и двигаться к выходу.

Договоритесь о месте встречи на случай разлуки – например, у центрального входа или стойки информации.

Запишите ребенку на бумажке ваш номер телефона и положите в карман.

3. Что делать при пожаре?

Если в торговом центре раздался сигнал тревоги или вы заметили дым, действуйте быстро и без паники:

 1. Немедленно направляйтесь к ближайшему эвакуационному выходу.

 2. Сообщите окружающим о пожаре, особенно если поблизости есть пожилые люди или дети.

 3. Если помещение задымлено, накройте рот и нос влажной тканью и передвигайтесь пригнувшись.

 4. Не возвращайтесь за вещами – самое ценное в этот момент – ваша жизнь!

Вывод

Соблюдение простых правил пожарной безопасности в торговом центре может спасти жизни. Всегда обращайте внимание на эвакуационные выходы, держите ребенка за руку и не теряйте его из виду. В случае пожара действуйте быстро, без паники и строго по плану. Пусть поход за покупками будет безопасным!

 

Фото:   pxhere.com

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