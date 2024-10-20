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Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей.

Открытый огонь в виде тлеющей сигареты, зажженной спички, конфорки газовой плиты – являются частью нашего быта, но при этом необходимо помнить, что любой из этих источников способен воспламенить горючий материал.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, как предотвратить подобные происшествия:

- никогда не оставляйте непотушенной сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте спички и окурки на пол;

- не курите в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении;

- никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты;

- не оставляйте открытый огонь – горящие свечи, костер, гриль без присмотра, свечи необходимо использовать на несгораемом основании;

- держите горящую свечу, керосиновую лампу вдали от легковоспламеняющихся материалов;

- установите дома пожарный извещатель и регулярно проверяйте его работу.

Не допускайте детей до источников огня – спичек, зажигалок и т.д. Шалость детей с огнем нередко приводит не только к пожарам, но к трагическим последствиям.

Эти простые правила позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.