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МЧС СО: конкурс смотра строя и песни прошел в самарской школе

14 февраля 2025 16:10
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В конкурсе приняли участие семь команд учащихся 1–3 классов.

В cамарской школе №66 состоялся ежегодный конкурс «Смотр песни и строя», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие проходит ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества с целью воспитания дисциплинированности и патриотического духа, что позволяет растить достойное юное поколение.

В конкурсе приняли участие семь команд учащихся 1–3 классов. Юные участники продемонстрировали ответственность, сплочённость, умение работать в коллективе, четко выполнять команды.

Оценивали выступления ребят члены жюри, среди которых был и представитель областного управления МЧС России — заместитель 9 пожарно-спасательной части Юрий Конченков.

Судьи оценивали конкурсантов по нескольким критериям: четкость выполнения команд, внешний вид и качество исполнения строевых песен, а также действия командира.

«Ребята всех классов выступили невероятно эмоционально! Каждый класс проявил лучшие качества: ответственность, сплоченность, умение работать в команде. Подготовка была тщательной, и это было заметно в каждом выступлении", – отметил Юрий Конченков.

В конце мероприятия были подведены итоги, и все команды получили награды в различных номинациях.

Подобные мероприятия играют важную роль в формировании патриотического сознания с самого раннего возраста, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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