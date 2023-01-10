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МЧС СО: как избежать переохлаждения в сильные морозы

10 января 2023 15:08
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Никогда не выходите в холод на голодный желудок.

По информации Приволжского УГМС в Самарской области наблюдается сильный мороз, местами температура воздуха опускается до – 40 С", введен оранжевый уровень опасности.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует по возможности не выходить на улицу. Особенно это касается детей.

Если выйти на мороз все же необходимо:

никогда не выходите в холод на голодный желудок – съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе. Надо чтобы организм тратил на обогрев энергию пищи, а не свою собственную. Лицо и руки желательно смазать защитным жирным кремом, но, ни в коем случае не увлажняющим, который содержит в своём составе много воды. Старайтесь тепло одеваться. Одежда должна быть лёгкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальное термобелье, оно прекрасно сохранит тепло вашего тела. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки или две пары хлопчатобумажных носков.

На улице:

на морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждёте на остановке общественный транспорт. Если чувствуете, что холод совсем невыносим, а идти надо, то передвигайтесь перебежками с остановками в кафе, магазинах, подъездах. Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом. Носовая полость устроена таким образом, что, когда воздух доходит до бронхов и лёгких, то он успевает согреться.

При обморожении:

От сильных морозов страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. Если не убереглись, сильно замёрзли и перестали их чувствовать, то ни в коем случае не отогревайте горячей водой и не растирайте снегом. Это может привести к необратимым изменениям в тканях организма. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую тёплую материю (полотенце, шерстяной платок и т.д.) и дать ей согреться. Если чувствительность конечностей не возвращается - без промедления обращайтесь к врачу.

Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, или ванну. При резкой смене температуры (от -20 до +20) может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с непредсказуемыми последствиями. Организм должен в течение 20-30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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