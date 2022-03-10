МЧС СО: к началу второй декады марта в регионе ожидается переменная облачность, днем температура составит -2, +2ºС

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На основании средних многолетних наблюдений в первой половине марта в Самарской области еще стоит зимняя погода, нередко выпадает снег, отмечаются последние метели, но во второй его половине начинается весна.

Средняя месячная температура воздуха составляет -3, -7°С. Осадки выпадают в течение 10-18 дней. Ранние даты разрушения устойчивого снежного покрова приходятся на вторую половину месяца. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону положительных значений в большинстве районов происходит в период с 23 по 31 марта, а на севере и востоке Самарской области – в начале апреля. Преобладающее направление ветра – южное.

На основании информации сайта gismeteo.ru к началу второй декады марта в регионе ожидается переменная облачность, дневная температура составит -2, +2ºС, ночная -1, -6ºС.

По данным многолетних наблюдений в марте на реках региона сохраняется ледостав. В течение месяца в зависимости от складывающихся погодных условий может происходить изменение толщины льда и его структуры, что влечет за собой вероятность возникновения несчастных случаев на водных объектах, особенно в периоды оттепелей. Особую опасность представляют места неорганизованных ледовых переправ и массового скопления рыбаков.

Раннее потепление и таяние снега, высокие значения среднесуточной температуры воздуха могут привести к обильному поступлению талых вод, что в свою очередь приведет к интенсивному повышению уровней воды в реках до уровней выше критических, а также подтопление населенных пунктов и сельхозугодий талыми водами с полей.

Сохраняется вероятность возникновения ДТП на трассах местного и федерального значения в связи с несоблюдением скоростного режима, неблагоприятными метеорологическими условиями (осадки, туман, гололедные явления).

Прогнозируется вероятность возникновения инцидентов без достижения критериев ЧС на объектах энергосистемы и ЖКХ. Причинами могут послужить резкие перепады суточных температур воздуха на фоне высокой степени изношенности основных фондов, несвоевременным ремонтом систем жизнеобеспечения населения, несоблюдением нормативов ремонтных работ и возможными неблагоприятными явлениями окружающей среды.

В период метелей, усиления ветра, выпадения значительного количества осадков существует угроза обрушения крыш зданий и сооружений под действием снеговой нагрузки, возможно падение слабоукрепленных конструкций, повреждение надземных участков придомовых газопроводов и линий связи, травмирование людей.

Сохраняется вероятность возникновения пожаров в жилом секторе, в том числе с гибелью людей. Статистика последних лет показывает, что в марте количество бытовых пожаров остается на том же уровне, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС