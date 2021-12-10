МЧС СО: Будьте внимательны при использовании электроприборов!

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В связи с понижением температуры воздуха возрастают риски увеличения количества пожаров в жилом секторе ввиду несоблюдения требований пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов, неосторожного обращения с огнем, аварий на системах ЖКХ.

По статистике, наиболее распространённые причины пожаров связаны с неисправностями электропроводки. Сопутствующими факторами, как правило, являются перегрузка сети мощными потребителями, неверный монтаж или ветхость электросетей, использование неисправных электроприборов и оставлении их без присмотра.

За прошедший период 2021 года на территории Самарской области всего произошло 1232 пожара, связанных с эксплуатацией электрических приборов, электроустановок и проводки, в результате которых погибло 39 человек, в том числе 4 детей, и 71 человек получили травмы различной степени тяжести.

Из числа указанных пожаров 90 произошли в результате нарушения правил устройства и эксплуатации теплогенерирующего электрооборудования, на которых 6 человек погибло и 4 человека получили травмы.

Меры предосторожности при использовании обогревательных электроприборов

Чтобы долгими зимними вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.

Необходимо:

- внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, чтобы впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование электрических приборов свыше установленного срока может привести к печальным последствиям;

- систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных разъёмов обогревателя;

- следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя обращаться в специализированные мастерские с целью ремонта и замены деталей, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;

- использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели;

- следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии;

- убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;

- не оставлять включенным электрообогреватели на ночь;

- не использовать электрообогревательные приборы для сушки вещей;

- не позволять детям играть с такими устройствами;

- устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола;

- не использовать обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях;

- регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться;

- не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;

- не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара.

Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы:

– помните, что нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы;

– не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

– эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой изоляцией;

– используйте исправные розетки и рубильники;

– электроплитки и электрочайники должны находиться на подставках из негорючих материалов;

– чтобы не допустить перегрузки сети, старайтесь не включать в электрическую розетку одновременно несколько электрических приборов, особенно большой мощности;

– откажитесь от применения некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– помните, что монтаж электропроводки должен выполнять только специалист.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», передает пресс-служба облМЧС.