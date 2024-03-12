МЧС СО: Бeрегите детей от пожаров!
За прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 56 техногенных пожаров, 39 из которых произошли в жилом секторе. На пожарах погибло 4 человека, из них 2 детей.
Сообщение о пожаре в с. Челно-Вершины Челно-Вершинского района поступило утром 10 марта. На месте происшествия горел частный жилой дом. Огонь охватил 40 квадратных метров.
К сожалению, в результате пожара погибло 3 человека, в том числе 2 детей - 7 и 4 лет. На месте работали 19 специалистов и 7 единиц техники.
Наиболее вероятная причина трагедии - аварийный режим работы электропроводки.
Пожарного извещателя в жилье не было. Звук прибора предупредил бы семью об опасности.
С начала 2024 года в Самарской области на пожарах погибло 5 детей, еще 1 ребенок пострадал.
Родители, помните, прежде всего ВЫ в ответе за жизнь СВОЕГО ребенка!
Главная задача взрослых – предупредить возможную трагедию, свести к минимуму количество пожаров и других происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев.
- не оставляйте детей без присмотра;
- напоминайте ребенку об опасности игр с огнем;
- не оставляйте на виду спички, зажигалки, научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;
- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении, будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
- организуйте ребенку интересный и безопасный досуг;
- при обнаружении пожара или признака горения, задымления ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефонам 01, 101.
Уважаемые взрослые! Установите в своем жилье автономный пожарный извещатель (АПИ). Этот прибор быстро среагирует на дым и подаст громкий сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека. Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем потери от самого небольшого возгорания. Установив АПИ в доме или квартире, вы можете быть уверены, что сохраните свою жизнь и жизнь своих близких!
Фото: ГУ МЧС СО