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МЧС СО: бeрегите детей от пожаров!

12 марта 2024 15:07
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За прошедшую неделю пожарные спасатели привлекались для тушения 56 техногенных пожаров. На пожарах погибло 4 человека, из них 2 детей.

МЧС СО: Бeрегите детей от пожаров!

За прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 56 техногенных пожаров, 39 из которых произошли в жилом секторе. На пожарах погибло 4 человека, из них 2 детей.

Сообщение о пожаре в с. Челно-Вершины Челно-Вершинского района поступило утром 10 марта. На месте происшествия горел частный жилой дом. Огонь охватил 40 квадратных метров.

К сожалению, в результате пожара погибло 3 человека, в том числе 2 детей - 7 и 4 лет. На месте работали 19 специалистов и 7 единиц техники.

Наиболее вероятная причина трагедии - аварийный режим работы электропроводки.

Пожарного извещателя в жилье не было. Звук прибора предупредил бы семью об опасности.

С начала 2024 года в Самарской области на пожарах погибло 5 детей, еще 1 ребенок пострадал.

Родители, помните, прежде всего ВЫ в ответе за жизнь СВОЕГО ребенка!

Главная задача взрослых – предупредить возможную трагедию, свести к минимуму количество пожаров и других происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев.

- не оставляйте детей без присмотра;

- напоминайте ребенку об опасности игр с огнем;

- не оставляйте на виду спички, зажигалки, научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами;

- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении, будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

- организуйте ребенку интересный и безопасный досуг;

- при обнаружении пожара или признака горения, задымления ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение и сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефонам 01, 101.

Уважаемые взрослые! Установите в своем жилье автономный пожарный извещатель (АПИ). Этот прибор быстро среагирует на дым и подаст громкий сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека. Правила эксплуатации пожарных извещателей достаточно просты, а их стоимость неизмеримо ниже, чем потери от самого небольшого возгорания. Установив АПИ в доме или квартире, вы можете быть уверены, что сохраните свою жизнь и жизнь своих близких!

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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