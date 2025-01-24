МЧС России приглашает всех желающих принять участие в Чрезвычайном Арктическом диктанте

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В рамках социально-просветительских мероприятий учений «Безопасная Арктика – 2025» с 22 по 29 января проводится онлайн «Чрезвычайный Арктический диктант».

Участникам предстоит ответить на 10 вопросов по темам:

- климатические и географические особенности региона;

- риски возникновения чрезвычайных ситуаций в Арктике;

- пожарно-спасательная и аварийно-спасательная группировка в Арктике;

- особенности ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров в Арктике;

- международная арктическая повестка.

Участник получает именной электронный сертификат.



Пройти диктант можно по ссылке.

Фото: ГУ МЧС СО