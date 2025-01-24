МЧС России приглашает всех желающих принять участие в Чрезвычайном Арктическом диктанте

В рамках социально-просветительских мероприятий учений «Безопасная Арктика – 2025» с 22 по 29 января проводится онлайн «Чрезвычайный Арктический диктант».
Участникам предстоит ответить на 10 вопросов по темам:
- климатические и географические особенности региона;
- риски возникновения чрезвычайных ситуаций в Арктике;
- пожарно-спасательная и аварийно-спасательная группировка в Арктике;
- особенности ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров в Арктике;
- международная арктическая повестка.
Участник получает именной электронный сертификат.
Пройти диктант можно по ссылке.
Фото: ГУ МЧС СО