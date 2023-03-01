МЧС перенесло проверку систем оповещения из-за хакерских атак

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МЧС РФ отложило на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области, отметив, что это правило распространяется на все регионы РФ, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, проверки с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира должны были состояться 1 марта, но перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи.

На днях сообщалось о фейковых сигналах тревоги, прозвучавших в ряде регионов России. Среди них — Крым, Подмосковье, Ленобласть и Белгородская область. По данным СМИ, хакеры взломали передатчик сигнала, из-за чего воздушная тревога объявлялась по радио и ТВ.