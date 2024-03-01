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Матч "Крыльев" с "Ростовом" сегодня, 1 марта рассудит Кукуляк

1 марта 2024 11:05
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Матч "Крыльев" с "Ростовом" сегодня, 1 марта рассудит Кукуляк

1 марта в Ростове-на-Дону пройдет матч 19 тура Мир РПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов». Начало встречи в 20:00 по самарскому времени.

Назначены арбитры на матчи 19 тура Мир РПЛ. Игру «Ростов» – «Крылья Советов», которая состоится в пятницу, 1 марта, в 20:00, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Евгений Кукуляк (Калуга), ассистенты судьи – Валентин Мурашов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); VAR – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); AVAR – Сергей Цыганок (Владивосток); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград); делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону).

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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