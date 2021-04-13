Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи

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16 апреля в 10:00 на базе ГБУК «Агентство социокультурных технологий» пройдет областной семинар-практикум для мастеров декоративно-прикладного творчества, руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений Самарской области «Пасхальный венок».



Ведущий семинара-практикума: Марина Геннадьевна Остроушко, руководитель мастерской «Бабушкин сундук» (м.р. Шигонский).



Рукодельниц ждет целый венок Славянских пасхальных традиций и обрядов : от росписи яиц до традиционного вождения хороводов - сакрального священного действия, пожалуй, самого древнего на земле!



Участники семинара познакомятся со стилями русской народной Пасхальной росписи, ее историей и современным прочтением, научатся расписывать пасхальные яйца, узнают о значении древних символов и орнаментов, правилах построения композиции.



Каждая мастерица сможет по своему вкусу и замыслу задекорировать венок, сплетенный из ивовой лозы, вложив в него самый позитивный посыл, который будет надежным оберегом для дома и семьи от всяческих неприятностей на весь предстоящий год!



Пока все желающие будут примерять на себя традиционный русский костюм, привезенный из этнографической экспедиции, ведущая подробно расскажет о том, как костюм отражает культуру, историю и обычаи народа.



Ну а тех, кто мечтает встретить свою вторую половинку – ждет наиприятнейший сюрприз: Марина Остроушко обещает провести обряд «впрыгивания в понёву», после которого наших, пока свободных, участниц обязательно ждет долгое и счастливое замужество!