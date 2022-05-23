Масочный режим в общественном транспорте Самары продолжается

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Не забудьте взять маску в дорогу: требования обеспечения безопасности перевозок остаются в силе .



Так, в начале текущей недели межведомственная группа начала работу с остановок автобусов и трамваев, расположенных возле Самарского филиала Третьяковкой галереи.



Таким образом, масочный режим распространяется не только на пассажиров, но и на кондукторов и водителей. Исключение – если водительская кабина изолирована от пассажирского салона. Однако, даже в этих случаях персонал нацелен на ношение маски от начала и до конца рейсов. Необходимый комплект экипажи получают ежедневно перед сменами.



За минувшую неделю в суды направили 22 протокола.

В числе комплексных мер, направленных на минимизацию рисков, остаются также мойка и дезинфекция подвижного состава – они проводятся строго по регламенту. Кроме того, не останавливается ревакцинация работников транспортной сферы.

Фото: администрация Самары