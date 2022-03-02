Масленица в Самаре пройдёт без широких народных гуляний

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В этом году масленичная неделя проходит с 28 февраля по 6 марта. В Самаре вместо широких народных гуляний предложат формат для тихих семейных выходных.

На площади Куйбышева переоформляется тематический комплекс, в котором создаются условия для прогулок и фотографирования, без проведения офлайн-программ и широкой ярмарочной торговли. В центре площади уже установлена Маслёна. Появляются дополнительные зоны – локации «Чайная», «Деревенька», «Дымковские игрушки», преображаются арт-объекты «Волшебный дуб» и «Изба». Здесь же – на площади – будут представлены работы участников конкурса «Самарская Маслёна».

Масленичное меню представлено в павильонах, которые расположены на площади ближе к улице Вилоновской. Продолжают свою работу несколько объектов потребительского рынка.

Обращаем внимание, что все локации доступны для свободного посещения, а их расположение учитывает необходимость соблюдения социальной дистанции.

Фото: администрация Самары