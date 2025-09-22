Я нашел ошибку
Главные новости:
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
По просьбе незнакомца самарец перевел на две банковские карты свыше 190 тысяч рублей
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа
Житель Клявлинского района украл бритву и консервы у соседа
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
Лишь 28% самарцев считают оправданной вакцинацию от гриппа
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
РКС-Самара предупреждает горожан от списке адресов, по котороым работы временно отменены!
Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты
Каждый десятый россиянин применяет ИИ ежедневно, в лидерах – маркетологи и PR-специалисты
В Тольятти снесли заброшенный павильон
В Тольятти снесли заброшенный павильон
При Администрации Самары организована работа телефона антикоррупционной «горячей линии»
При Администрации Самары организована работа телефона антикоррупционной «горячей линии»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.59
0.42
EUR 98.88
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Артисты Самарского драмтеатра выступили на площадке клинического санатория «Волга»
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником

22 сентября 2025 10:35
56
Машиностроителям и оружейникам Самарской области вручили награды и поздравили с предстоящим праздником

19 сентября в Самарской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя и Дню оружейника. Праздник объединил лучших представителей ключевых для региона отраслей – машиностроения и оборонно-промышленного комплекса.

В Самарской области в эти отраслях работает более 120 тысяч человек. С профессиональными праздниками работников от имени губернатора региона Вячеслава Федорищева поздравил вице-губернатор Вячеслав Романов. Он зачитал поздравительный адрес от главы региона, в котором была подчеркнута особая значимость этих отраслей для экономики и безопасности страны.

«Два замечательных праздника неразрывно связаны между собой и имеют особое значение для Самарской области, ведь машиностроение и оборонно-промышленный комплекс – приоритетные отрасли отечественной промышленности, в которых задействованы тысячи жителей нашего региона. От всего сердца благодарю каждого за профессионализм, добросовестный труд и самоотдачу», – отметил в своем поздравлении глава региона.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев неоднократно заявлял, что поддержка промышленных предприятий региона, в том числе оборонного комплекса и машиностроения, является приоритетной задачей для правительства Самарской области. Особенное значение эти предприятия приобретают в период проведения Специальной военной операции. 

Самарская область обладает богатейшей историей оборонной промышленности. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был ключевым тыловым центром, обеспечивавшим фронт всем необходимым. Сегодня региональный оборонно-промышленный комплекс, объединяющий предприятия авиационной, ракетно-космической и боеприпасной отраслей, продолжает играть важнейшую роль в укреплении обороноспособности страны.

В рамках торжественной церемонии высокими наградами и почетными званиями были отмечены сотрудники ведущих предприятий области. Среди награжденных – работники АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», ПАО «Гидроавтоматика», АО «Челно-Вершинский машиностроительный завод», АО «Салют», АО «Тяжмаш», АО «АВТОВАЗ», ПАО «ЗиТ», «Чапаевский механический завод» и другие важнейшие для региона предприятия.

Ярким моментом вечера стало присвоение слесарю-сборщику двигателей ПАО «ОДК-Кузнецов» Анатолию Соловьеву почетного звания «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ». «Я работаю на этом заводе уже 25 лет. Вся моя семья связана с ним: здесь трудились мои дедушка и бабушка, родители. Теперь мы с братом продолжаем нашу династию. Я предан своей профессии, люблю и горжусь своим заводом», – поделился Анатолий Соловьев.

Фотографии министерства промышленности и торговли Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
21 сентября 2025  13:12
В Самаре прошел фестиваль «Время читать. С любовью»: ФОТО
466
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
21 сентября 2025  10:56
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников лесного хозяйства Самарской области
437
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
20 сентября 2025  15:19
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
686
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
20 сентября 2025  11:26
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
694
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
471
Весь список