Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила самарцев со 170-летием губернии, отметив, что 63-1 регион обладает уникальной историей, многовековым культурным наследием и удивительной красотой, пишет ГТРК Самара.
"Сегодня Самарская область массирует устойчивое развитие и является одной из наиболее успешно развивающихся территорий России. Вклад самарцев в отечественную космонавтику, автомобилестроение и другие отрасли трудно переоценить. Ваш край по праву является гордостью нашей страны", - отметила Мария Захарова.
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