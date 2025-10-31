Мантуров: льготный утильсбор сохранится для 80% автомобилей в России

100

Льготный коэффициент расчета утильсбора сохранится для машин, составляющих более 80% российского автопарка. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что сохраняется льготный коэффициент расчета утильсбора на ввоз иномарок для собственных нужд

"В том числе и после вступления в силу готовящихся изменений льготный коэффициент сохранится для автомобилей мощностью двигателя до 160 лошадиных сил – это более 80% всего российского автопарка на текущий момент", – сказал он​​​ в интервью РИА Новости.

Мантуров напомнил, что подобный подход правительство реализует уже много лет. Это позволяет обеспечивать доступ к самым массовым и востребованным у россиян зарубежным моделям.