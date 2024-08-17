Малоимущим многодетным семьям с детьми положена помощь при сборах ребенка в школу к 1 сентября

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Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, какие льготы могут получить россияне.

«Под нуждающейся семьей понимается та, где среднедушевой доход меньше одного прожиточного минимума. Как правило, такая семья получает единое пособие на каждого ребенка в семье. Если такая семья многодетная, то в соответствии с указом президента, который был подписан в этом году, (...) предусмотрена помощь многодетным семьям для подготовки детей в школу. Во многих регионах это вплоть до приобретения школьной формы на каждого ребенка и спортивной формы, а также горячее питание для деток из многодетных семей, это и завтраки, и обеды зачастую», — объяснила депутат.

Также с недавнего времени остатки материнского капитала можно потратить на подготовку ребенка к школе, отметила парламентарий.

«Кроме того, было принято решение буквально перед окончанием весенней сессии Госдумы об остатках материнского семейного капитала. Если они составляют менее десяти тысяч рублей, их можно использовать в том числе на подготовку ребенка к школе», — сказала она.