Маленьких пациентов больницы Середавина с Днем защиты детей поздравили больничные клоуны

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве на параде Победы он сидел рядом с Путиным.
В Москве мошенники выманили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны 400 тысяч рублей
Всего по данному округу баллотировалось 20 кандидатов.
Александр Хинштейн - лидер в Самарском избирательном округе по итогам предварительного голосования «Единой России»
Объявлен желтый уровень опасности.
Вечером 1 июня и ночью 2 июня в губернии сохранятся грозы и шквалистый ветер
Самая популярная цель «детских» накоплений у жителей Самары ― оплата образования.
Самарцы назвали цели «детских» накоплений 
С 31 мая виртуальные ассистенты Салют проведут этот тест в приложениях Сбер Салют и СберБанк Онлайн.
Сбер запустил тест по правилам интернет-безопасности для родителей
Волгафест приглашает в гости крупные города на Волге: Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Саратов.
Волгафест 2021 объявил полную программу фестиваля
Все желающие могли самостоятельно применить спасательные средства по назначению, закрепив тем самым полученные знания.
Самарским школьникам, отдыхающим в пришкольном лагере, рассказали о правилах поведения на воде
Важно, что, несмотря на то, что областной бюджет не дополучил 5 млрд плановых доходов, все социальные обязательства область выполнила.
Виктор Кудряшов  представил депутатам губдумы отчет о работе Правительства Самарской области за минувший год
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.24
-0.06
EUR 89.6
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Маленьких пациентов больницы Середавина с Днем защиты детей поздравили больничные клоуны

1 июня 2021 19:17
151
Среди них -  мальчик  Дима из Иркутской области, который приехал с бабушкой на реабилитацию после страшной аварии  на трассе М5 возле села Заборовка.

В Международный день защиты детей больничные клоуны поздравили детей, проходящих лечение в Самарской областной клинической больнице имени В.Д. Середавина.  Среди маленьких пациентов -  мальчик  Дима из Иркутской области, который приехал вместе с бабушкой на реабилитацию. Зимой врачи спасли жизнь малышу, пострадавшему в страшной аварии  на трассе М5 возле села Заборовка Сызранского района.

На реабилитацию в педиатрический корпус маленький пациент приехал вместе со своей бабушкой Натальей Ермолаевой. Она вспоминает, как после тяжёлой дорожной аварии на трассе М5, под Сызранью, ребёнок поступил в приёмное отделение педиатрического корпуса.  Две недели реанимации, три недели стационара. Напомним, организация лечения маленького Димы была на личном контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По  поручению главы региона по всем  вопросам лечения малыша самарские врачи взаимодействовали с федеральными специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии и руководителем центра Леонидом  Рошалем. 

Врачи спасли Диме жизнь и вернули ему зрение. В мае мальчику   исполнилось два года. Родители называют медиков настоящими волшебниками и благодарят за спасение.  

«Врачи учили его заново сидеть, брать ложку. Тогда он не видел ничего, но уже начал играть с игрушками. Стал ходить. Сейчас проходим в больнице реабилитацию» - рассказывает бабушка. 

«Зимой ребёнок поступил в тяжелом состоянии,  - вспоминает   лечащий врач Павел Хуторской.  – Мы сделали все необходимое, чтобы ему  помочь, взаимодействовали с коллегами из федерального центра, процесс лечения лично контролировал и министр здравоохранения региона Армен Бенян.  Больше всего опасений вызывали органы зрения. Сейчас зрение восстановилось. Пациента нужно наблюдать несколько лет и проводить контрольное обследование».

Педиатрический корпус рассчитан на 480 коек. В год стационарную и консультативную помощь здесь получают более 50-ти тысяч детей. 

"Мы оказываем помощь по 22  направлениям, - подчеркнула заместитель главного врача по педиатрии больницы им. В.Д.Середавина Наталия Куликова. -  Есть разные специалисты. Развернут травмоцентр первого уровня, поэтому все дети с тяжёлой травмой госпитализируются  к нам.  У нас  все необходимое оборудование, УЗИ, рентген, компьютерный томограф, который мы получили в прошлом году по национальному проекту "Здравоохранение", инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. В приёмом покое у нас есть своя лаборатория, при приёме детей мы сразу проводим минимум диагностических процедур, чтобы сразу определить тактику лечения ребёнка. Сегодня мы поздравляем родителей и малышей с днём защиты детей, желаем здоровья, удачи".

 

 

Теги: больница Середавина  больничные клоуны

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этот период врачами было осмотрено более 500 детей.
27 мая 2021, 19:51
В мае специалисты больницы Середавина 10  раз выезжали в отдаленные районы губернии для проведения медосмотров детей  
В этот период врачами было осмотрено более 500 детей. Здравоохранение
1554
В центре внимания
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
1 июня 2021  18:34
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
Культура
197
На сегодняшний день страховые компании задолжали лечебным учреждениям региона существенную сумму денег.
1 июня 2021  16:38
Дмитрий Азаров поручил разобраться с долгами страховых компаний перед лечебными учреждениями региона
Политика
232
Уникальный общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии» приглашает гостей
1 июня 2021  14:02
Уникальный общественно-просветительский проект «Живая история Самарской губернии» приглашает гостей
Общество
278
Из-за ремонта теплотрассы в Самаре ограничат движение в районе Гагарина-Авроры
1 июня 2021  13:49
Из-за ремонта теплотрассы в Самаре ограничат движение в районе Гагарина-Авроры
ЖКХ
212
Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве
1 июня 2021  13:46
Самарская область представила проект карты жителя на тематическом форуме в Москве
Общество
235
Весь список