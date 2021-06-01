Маленьких пациентов больницы Середавина с Днем защиты детей поздравили больничные клоуны

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В Международный день защиты детей больничные клоуны поздравили детей, проходящих лечение в Самарской областной клинической больнице имени В.Д. Середавина. Среди маленьких пациентов - мальчик Дима из Иркутской области, который приехал вместе с бабушкой на реабилитацию. Зимой врачи спасли жизнь малышу, пострадавшему в страшной аварии на трассе М5 возле села Заборовка Сызранского района.

На реабилитацию в педиатрический корпус маленький пациент приехал вместе со своей бабушкой Натальей Ермолаевой. Она вспоминает, как после тяжёлой дорожной аварии на трассе М5, под Сызранью, ребёнок поступил в приёмное отделение педиатрического корпуса. Две недели реанимации, три недели стационара. Напомним, организация лечения маленького Димы была на личном контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. По поручению главы региона по всем вопросам лечения малыша самарские врачи взаимодействовали с федеральными специалистами Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии и руководителем центра Леонидом Рошалем.

Врачи спасли Диме жизнь и вернули ему зрение. В мае мальчику исполнилось два года. Родители называют медиков настоящими волшебниками и благодарят за спасение.

«Врачи учили его заново сидеть, брать ложку. Тогда он не видел ничего, но уже начал играть с игрушками. Стал ходить. Сейчас проходим в больнице реабилитацию» - рассказывает бабушка.

«Зимой ребёнок поступил в тяжелом состоянии, - вспоминает лечащий врач Павел Хуторской. – Мы сделали все необходимое, чтобы ему помочь, взаимодействовали с коллегами из федерального центра, процесс лечения лично контролировал и министр здравоохранения региона Армен Бенян. Больше всего опасений вызывали органы зрения. Сейчас зрение восстановилось. Пациента нужно наблюдать несколько лет и проводить контрольное обследование».

Педиатрический корпус рассчитан на 480 коек. В год стационарную и консультативную помощь здесь получают более 50-ти тысяч детей.

"Мы оказываем помощь по 22 направлениям, - подчеркнула заместитель главного врача по педиатрии больницы им. В.Д.Середавина Наталия Куликова. - Есть разные специалисты. Развернут травмоцентр первого уровня, поэтому все дети с тяжёлой травмой госпитализируются к нам. У нас все необходимое оборудование, УЗИ, рентген, компьютерный томограф, который мы получили в прошлом году по национальному проекту "Здравоохранение", инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. В приёмом покое у нас есть своя лаборатория, при приёме детей мы сразу проводим минимум диагностических процедур, чтобы сразу определить тактику лечения ребёнка. Сегодня мы поздравляем родителей и малышей с днём защиты детей, желаем здоровья, удачи".