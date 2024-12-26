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Максим Ковалев и Елена Лапушкина поздравили детей, содержащихся в Доме ребенка в исправительной колонии №15

26 декабря 2024 20:41
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Осуждённые мамы поблагодарили руководство региона и УФСИН за заботу  о малышах.

Вице-губернатор Самарской области и Уполномоченный по правам человека Самарской области поздравили детей, содержащихся в Доме ребенка в исправительной колонии №15.

Вице-губернатор Самарской области Максим Ковалев и Уполномоченный по правам человека региона Елена Лапушкина, вместе с начальником УФСИН России по Самарской области Алексеем Климовым, поздравили детей с наступающим Новым годом.

Поздравления с наступающим Новым годом, вручение подарков — всё это стало не просто жестом, а событием, которое превратилось в яркий момент, надолго оставшийся в детских сердцах.

Ребята не хотели расставаться с гостями, поскольку каждому хотелось прочитать заранее подготовленные стихотворения и спеть новогодние песни. 

Осуждённые мамы поблагодарили руководство региона и УФСИН за заботу  о малышах.

Правительство Самарской области и УФСИН не оставляет без внимания условия содержания детей в Доме ребёнка, оказывая посильную помощь, создавая условия соответствующие нормам законодательства, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

Теги: Самара

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