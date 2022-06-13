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Майский ТОП: органы власти Самарской области взяли в работу 99% сообщений граждан в соцсетях

13 июня 2022 14:21
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Это более 11 тысяч жалоб и вопросов.

От инцидентов не прячутся. Самарская область вошла в ТОП российских регионов, где граждане получают ответы на 99% свои вопросов в соцсетях. Специалисты ЦУР следят, чтобы все жалобы находили ответы.  

Показатель в 99% по отработке сообщений в системе «Инцидент Менеджмент» в Приволжском федеральном округе продемонстрировали также Ульяновская, Оренбургская, Саратовская области. Напомним, обработка обращения — это первичный ответ на сообщение пользователя в социальных сетях.

Жителям нашего региона, которые жалуются или задают вопрос в интернете, в среднем приходится ждать реакции власти не более 2 часов 19 минут. По сравнению с январем, время первичного ответа сократилось на 40 минут. В среднем по стране власть реагирует на сообщения граждан в течение 3-ех часов.  

 

Фото:   pexels

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