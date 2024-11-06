Магнитная буря накроет землю в четверг

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Слабая магнитная буря класса G1 обрушится на Землю в четверг, 7 ноября, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии института космических исследований и института солнечно-земной физики.

Как сообщается в публикации, буря начнется около 21:00 по московскому времени 6 ноября и продлится до полуночи, продолжится с 6:00 до 9:00 7 ноября, затем – с 15:00 до 18:00, после чего магнитосфера придет в спокойное состояние.

В ночь на 1 ноября сотрудники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН получили данные с телескопов, сигнализирующие о возникновении сильной вспышки на поверхности Солнца, пишет Смотрим.