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Людям с ОВЗ вручены именные премии Губернатора Самарской области

6 декабря 2024 17:43
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Также руководитель области поздравил и наградил победителей и призеров чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс».

В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоялось награждение лауреатов именных премий Губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов. Дипломы из рук главы региона Вячеслава Федорищева получили участники СВО, спортсмены, артисты, музыканты, актеры, ученые, предприниматели, общественники и многие другие люди с ОВЗ с активной жизненной позицией, инициативные, отважные, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие образования, спорта, искусства, науки и обеспечивает безопасность страны.

Также руководитель области поздравил и наградил победителей и призеров чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

«Очень много достижений и результатов, а самое главное – воли и силы духа вы проявляете каждый день, показывая своим примером, что такое быть настоящим патриотом, гражданином, отцом, сыном, дочерью. И мы очень вами гордимся. В нашей области проживает более 209 тысяч граждан с ОВЗ. И наша общая задача в тесном взаимодействии сделать окружающий мир добрее, без барьеров, обеспечить полноценное участие в общественной жизни региона всех наших сограждан. Вообще это понятие «безбарьерная среда» должно стереться, чтобы мы не думали отдельно об этом, чтобы она автоматом была безбарьерная. Сегодня вопросы реабилитации, социализации и жизнеустройства людей с ограничениями в здоровье, поддержки их начинаний и стремлений остаются приоритетными направлениями в работе Правительства России по указанию Президента и Правительства Самарской области», - отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

В Самарской области в тесном взаимодействии с общественными организациями, родительскими сообществами продвигаются новые социальные сервисы, расширяется спектр реабилитационных услуг. Совершенствуется многопрофильная реабилитационная помощь детям и их семьям. Развивается система инклюзивного образования. Расширяются возможности трудоустройства граждан с ОВЗ за счет увеличения количества квотируемых рабочих мест. Многие проекты Самарской области, подготовленные и реализуемые в том числе общественными организациями в различных отраслях деятельности, рекомендуются к применению в других регионах России.

«Вы с успехом представляете нашу Самарскую область на российских площадках, выигрываете для региона звание одного из лучших и передовых регионов страны. А в 2024 году Париже состоялись Паралимпийские игры. Спортсмен-паралимпиец Самарской области Кирилл Пульвер по итогам участия в них в дисциплине «плавание» завоевал 2 медали, из них одна серебряная и одна бронзовая», - сказал Вячеслав Федорищев.

Напомним, на этой неделе Кирилл Пульвер назначен советником губернатора по спорту и будет развивать массовый спорт в регионе.

В Самаре в этом году состоялись Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады России по мини-футболу среди лиц с ОВЗ, Всероссийские соревнования по футболу для лиц с ОВЗ «Стальная воля», Всероссийские детско-юношеские соревнования в дисциплине «бочча», на которых самарские спортсмены завоевали награды различного достоинства. Традиционными в регионе стали инклюзивные мероприятия, в том числе Всероссийского и межрегионального масштаба. Это и инклюзивный городок Форума iВолга, и парафестиваль «Театр – территория равных возможностей». В регионе открыты новые центры по социальной адаптации детей и взрослых «Шаг Вперед» и «Души Цвета Покажем».

«Жизненное правило «Ничего для нас без нас» как никогда работает в нашей области. И во многом – эта заслуга жителей Самарской области, людей с безграничным стремлением снять все барьеры. В Правительстве Самарской области у вас есть единомышленники, которые всегда с вами. И я с большим удовольствием договорился с некоторыми из вас о встрече, о взаимодействии. Мы с вами и с членами Правительства сядем за один стол и вместе подумаем, что мы еще можем сделать для нашего региона», - подчеркнул губернатор.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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