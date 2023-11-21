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Люди не готовы покупать квартиру рядом со свалкой, вредным производством и тюрьмой, свидетельствуют результаты последнего онлайн-голосования от IRN.RU.При этом шумные развлекательные заведения, вокзал, футбольный стадион или кладбище рядом с домом у подавляющего большинства не вызывают протеста.

Читателей попросили продолжить предложение «Вы никогда не будете рассматривать покупку жилья, которое расположено рядом с:…», допускался выбор нескольких вариантов ответа.

Большинство проголосовавших – 14% –отметили, что не хотели бы жить рядом со свалкой. 13,7% участников онлайн-опроса не готовы покупать жилье рядом с вредным производством, 10% – с тюрьмой.

Еще примерно по 9% ответивших высказались против покупки жилья рядом высоковольтной ЛЭП, аэропортом, крупным шоссе или ТЭЦ. Жить по соседству с кладбищем не готовы только 7,8% участников голосования, еще меньшепротив соседства с шумными развлекательными заведениямиили вокзалом (6,9% и 6,7% соответственно).

Наименьшим из зол оказался футбольный стадион около дома, который смущает только 4,9% участников опроса.

«Результаты опроса в очередной раз показывают высокую значимость экологии при выборе жилья. Очевидно, что жизнь рядом со свалкой, вредным производством или высоковольтной ЛЭП вредна для здоровья физического, а соседство с тюрьмой – как минимум, психологического. Наличие неблагоприятных объектов около дома, естественно, сказывается на цене и ликвидности жилья. Квартиру в доме рядом со свалкой или тюрьмой, или с окнами на крупное шоссепродать значительно труднее, чем аналогичную по характеристикам, но без такого соседства, а стоить она будетот 10% до 30% дешевле», - комментирует руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.