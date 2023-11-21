Люди не готовы покупать квартиру рядом со свалкой, вредным производством и тюрьмой

Я нашел ошибку
Главные новости:
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
Набор участников на Всемирный фестиваль молодёжи – 2024 продолжится до 1 декабря.
Самара присоединится к Всероссийской акции «100 дней до Всемирного фестиваля молодёжи – 2024»
Инвестиционный налоговый вычет – один из механизмов поощрения инвестиционной активности бизнеса.
Почти 140 миллионов рублей получит регион в качестве компенсации за инвестиционные налоговые вычеты
Ночью и днем местами по области усиление ветра.
22 ноября в Самарской области ожидается сильный снег
В рамках национального проекта «Демография» ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий.
В Самарской области помогают парам с бесплодием стать родителями
Запрещенное вещество пытаются передать осужденным самым изощренным способом. 
Сотрудники ИК-6 УФСИН СО при досмотре продуктовой передачи обнаружили и  изъяли наркотики
Названы пять главных увлечений россиян
Названы пять главных увлечений россиян
И выгодно ли продлевать отпуском новогодние каникулы.
Самарцам рассказали, как новогодние праздники отразятся на зарплате
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.5
-0.62
EUR 96.66
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Лекторий в Музее Рязанова представит самарцам новую лекцию
В ГУ МВД СО учащихся юридического класса посвятили в кадеты
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Люди не готовы покупать квартиру рядом со свалкой, вредным производством и тюрьмой

21 ноября 2023 13:09
137
Люди не готовы покупать квартиру рядом со свалкой, вредным производством и тюрьмой

Люди не готовы покупать квартиру рядом со свалкой, вредным производством и тюрьмой, свидетельствуют результаты последнего онлайн-голосования от IRN.RU.При этом шумные развлекательные заведения, вокзал, футбольный стадион или кладбище рядом с домом у подавляющего большинства не вызывают протеста.

Читателей попросили продолжить предложение «Вы никогда не будете рассматривать покупку жилья, которое расположено рядом с:…», допускался выбор нескольких вариантов ответа.

Большинство проголосовавших – 14% –отметили, что не хотели бы жить рядом со свалкой. 13,7% участников онлайн-опроса не готовы покупать жилье рядом с вредным производством, 10% – с тюрьмой.

Еще примерно по 9% ответивших высказались против покупки жилья рядом высоковольтной ЛЭП, аэропортом, крупным шоссе  или ТЭЦ. Жить по соседству с кладбищем  не готовы только 7,8% участников голосования, еще меньшепротив соседства с шумными развлекательными заведениямиили вокзалом (6,9% и 6,7% соответственно).

Наименьшим из зол оказался футбольный стадион около дома, который смущает только 4,9% участников опроса.

«Результаты опроса в очередной раз показывают высокую значимость экологии при выборе жилья. Очевидно, что жизнь рядом со свалкой, вредным производством или высоковольтной ЛЭП вредна для здоровья физического, а соседство с тюрьмой – как минимум, психологического. Наличие неблагоприятных объектов около дома, естественно, сказывается на цене и ликвидности жилья. Квартиру в доме рядом со свалкой или тюрьмой, или с окнами на крупное шоссепродать значительно труднее, чем аналогичную по характеристикам, но без такого соседства, а стоить она будетот 10% до 30% дешевле», - комментирует руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Названы пять главных увлечений россиян
21 ноября 2023, 14:21
Названы пять главных увлечений россиян
Как выяснилось, интерес к тем или иным темам меняется в зависимости от сезона. Общество
103
россияне стали чаще интересоваться национальной кухней
21 ноября 2023, 13:27
Россияне стали чаще интересоваться национальной кухней
Наблюдается заинтересованность в небольших нишевых заведениях с нестандартной кухней, широким выбором пива и демократичными ценами. Общество
135
По итогам 2023 года города с самым высоким качеством жизни — Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь
21 ноября 2023, 09:47
По итогам 2023 года города с самым высоким качеством жизни — Москва, Грозный, Санкт-Петербург, Тюмень, Севастополь
В Самаре люди менее тревожны. Экономика
265
В центре внимания
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
292
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
299
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
20 ноября 2023  10:55
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»
335
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
20 ноября 2023  10:33
Дмитрий Азаров поздравил транспортников региона с профессиональным праздником
289
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
20 ноября 2023  09:36
По вопросам взяток полковник полиции Михаил Федосеев проведет прием граждан
285
Весь список