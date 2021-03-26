Людей с татуировками стали брать на работу охотней

110

SuperJob выяснил, что работодателей, которые отказывали кандидатам из-за наличия татуировок, за год стало немного меньше: 14% в 2020-м и 10% сейчас.

При этом в обществе стало больше неприятия подобного способа самовыражения: год назад отрицательно относились к татуировкам 40% россиян, сегодня таких 46%. Количество желающих татуироваться стабильно: 17—18%. Однако если в прошлом году число россиян, имеющих тату и готовых сделать еще, выросло до 60%, то сейчас вернулось к уровню прошлых лет (53%).



Женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам, и мечтами набить рисунок на теле женщины делились чаще. Молодежь и россияне с невысоким уровнем дохода также чаще рассказывали о положительном отношении к тату и желании сделать татуировку, чем респонденты старше 45 лет и опрошенные с зарплатой более 80 тыс. руб.

В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 187

Время проведения: 2—25 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов

Фото pixabay.com