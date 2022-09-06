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Любителям совмещать приятное с полезным точно понравится в «Парке дружбы народов»

6 сентября 2022 17:59
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Посетить «Парк дружбы народов» можно как в экскурсионной группе, так и самостоятельно.

Любителям совмещать приятное с полезным точно понравится в «Парке дружбы народов». Комплекс объединяет культуры тех народов, которые проживают в Самарской области.

Внутри – 20 национальных домов и подворий, которые помогут узнать ещё больше о разных обычаях и традициях. Из интересного: многие строительные материалы для домов в парке привезли из мест традиционного проживания народов. Например, камни для осетинской башни собирались в Южной Осетии.

Посетить «Парк дружбы народов» можно как в экскурсионной группе, так и самостоятельно. Комплекс работает со вторника по пятницу с 11:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 11:00 до 20:00. Понедельник – выходной.

 

Фото:  администрация Самары

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