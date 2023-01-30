Любимые россиянами праздники весны — Масленица и Пасха — будут ранними.

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Придется запастись мукой, яйцами и другими ингредиентами для блинов уже сейчас. Масленица в этом году пройдет с 20 по 26 февраля. А сразу после нее можно начинать готовиться к Пасхе.

Православная Пасха также настанет довольно рано — 16 апреля. Католики отпразднуют Воскресение Христово на неделю раньше — 9 апреля. А это значит, что Великий пост начнется уже в конце февраля — с 27 февраля — и продолжится до 15 апреля.

В пост верующие не едят пищу животного происхождения, а также ограничивают себя в развлечениях. Страстная неделя еще более строгая и не менее важная, пишет utro-novosti.ru.