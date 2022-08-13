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Лучшим пожарным Самарской области в 2022 году стал Александр Антипов из Тольятти

13 августа 2022 12:37
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В государственной противопожарной службе сержант Антипов служит уже 4 года.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области завершился региональный конкурс на звание «Лучший пожарный». Участие в нем принимали сотрудники подразделений федеральной противопожарной службы - победители этапов конкурса в своих пожарно-спасательных частях.

В ходе испытаний у участников проверяются знания функциональных обязанностей, материально-технической части, пожарно-технического вооружения и оборудования, основы его эксплуатации и применения, знания способов оказания первой медицинской помощи. В теоретическую часть номинации включены также вопросы тактической подготовки, газодымозащитной службы, медицинской подготовки и охраны труда. Кроме этого, участники смотра-конкурса сдают нормативы по физической подготовке.

Звание «Лучший пожарный Самарской области» 2022 года досталось пожарному из г. Тольятти Александру Антипову.

В государственной противопожарной службе сержант Антипов служит уже 4 года.

В прошлом году Александр принимал участие в тушении пожаров, произошедших в тольяттинских лесах. Тогда выгорело около 160 гектаров лесных насаждений.

Вот что вспоминает о тех событиях Александр: «Сначала надо было добраться до места и проложить рукавные линии от ближайшего водоема, затем приступить к тушению огня в аппаратах в условиях жаркой погоды. Первые три дня чуть ли не в лесу ночевали – тяжело было работать».

В конкурсе профессионального мастерства Александр Антипов показал лучшие знания по тактической и медицинской подготовке, газодымозащитной службе и охране труда. Отлично отработал нормативы по физической подготовке, включающие в себя подтягивание, челночный бег, кросс на 1000 метров, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, вязание двойной спасательной петли, подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни.

Свободное от службы время Александр посвящает пожарной профилактике и агитационной работе в школах, популяризируя дело пожарного-спасателя среди подрастающего поколения. Активно занимается спортом, играя в Тольяттинской футбольной лиге. Является многократным призером городских и областных соревнований по футболу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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