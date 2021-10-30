Лучшим дознавателем Госпожнадзора ГУ МЧС Самарской области стал майор Александр Любавин 

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Лучшим дознавателем Госпожнадзора Главного управления МЧС России по Самарской области стал майор внутренней службы Александр Любавин - старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Чапаевск и муниципальному району Безенчукский. Он победил в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший дознаватель органов государственного пожарного надзора».

Дознаватель МЧС России - это сотрудник, который осуществляет расследование пожара по установлению его очага, причины и виновного лица.

В ходе этапов конкурса профмастерства Конкурсная комиссия оценивала физическую подготовку участников, умение грамотно осмотреть место пожара и правильно составить протокол осмотра, знания действующего законодательства.

Александр Любавин в пожарной охране служит с 2002 года, в должности дознавателя – с 2004.

«Мне запомнился «мой» первый крупный пожар, который произошел в 2005 году. Тогда в частном доме погибли 3 человека. Во время дознания было, конечно, немного «не по себе», тяжело эмоционально. Поэтому в нашей профессии кроме высокого уровня знаний в сфере пожарной безопасности, в уголовном и административном праве, так важно иметь психологическую устойчивость», - поделился Александр Петрович.

Дознание по пожарам является одним из сложных видов расследований. Работа дознавателя МЧС России позволяет не только выявлять причины пожаров и привлекать к ответственности виновных, но и способствует совершенствованию профилактических мер в сфере пожарной безопасности, рассказали в пресс-службе облМЧС.

Фото: облМЧС