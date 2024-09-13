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«Лучший по профессии»: впервые всероссийский конкурс пройдет в Самарской области

13 сентября 2024 15:28
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Самарчанки поборются за звание лучшего сыровара страны.

Семкина Оксана и Редина Ксения представят Самарскую область в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Впервые в истории конкурса соревнования сыроваров пройдут в Самарской области: 20 – 21 сентября 2024 года в поселке Усть-Кинельский. Самарчанки примут участие в номинации «Лучший сыровар».

В борьбу за призовые места на финальном этапе конкурса включились 47 специалистов из 34 регионов страны от Калининградской области до Алтая и от Республики Крым до Ямало-Ненецкого автономного округа. Все они – призеры региональных туров. Среди конкурсантов – представители крупных компаний и небольших частных сыроварен, индивидуальные предприниматели и самозанятые. От Самарской области в финале выступят Семкина Оксана, глава крестьянско-фермерского хозяйства Приволжского района, и Редина Ксения, сыровар-технолог фермерского хозяйства Рузанова Владимира Юрьевича из Борского района.

Выполнение заданий будут оценивать эксперты, в число которых входят авторитетные специалисты сыроваренных предприятий, представители профильных вузов и Минтруда РФ. Конкурсантам предстоит пройти теоретический и практический этапы. В числе заданий – проверка знаний в области процессов переработки молока, производства сыров, контроля качества молока и экспертизы готовой продукции. Каждый билет теоретической части содержит 20 тестовых вопросов и две ситуационные задачи. Практическая часть включает производство сыра по технологии «Адыгейский» и определение технологических свойств молока. Также учитываются выполнение норм по охране труда и время, затраченное на выполнение конкурсных заданий.

Для победителей конкурса предусмотрен призовой фонд в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», направленный на повышение престижа рабочих специальностей, проводится с 2012 года. Организаторами федерального этапа конкурса в номинации «Лучший сыровар» выступают Минтруд России и Правительство Самарской области

Теги: Самара

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