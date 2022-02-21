Лотерейный билет за 75 рублей принес жителю Самарской области более 11,3 млн рублей

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В минувшие выходные в государственной лотерее «Золотая подкова» был разыгран суперприз в размере 11 288 203 рубля. Самым удачливым из всех участников 338-го тиража оказался житель Самарской области. Также победитель выиграл приз первого тура — 100 000 рублей, поэтому общая сумма выигрыша по билету составила 11 388 203 рубля.

По правилам лотереи «Золотая подкова» обладателем суперприза становится тот, в чьем билете на пятом ходу все пять чисел верхней горизонтальной строки верхнего игрового поля совпадут с номерами шаров, выпавших из лототрона.

На данный момент известно лишь, что участник из Самарской области купил билет за 75 рублей в отделении «Почты России». Трансляция розыгрыша состоялась в программе «У нас выигрывают!» на канале НТВ в воскресенье, 20 февраля.

Проверить результаты тиражей и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8 900 555-00-55.

Трансляции розыгрышей «Золотой подковы» проходят каждое воскресенье в 8:20 по местному времени на канале НТВ в программе «У нас выигрывают!», передает пресс-служба Столото.

Фото: Столото