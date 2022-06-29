Лишь у 4% жителей Самарской области не возникают финансовые трудности после увольнения

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, возникают ли финансовые трудности у жителей Самарской области после увольнения, насколько серьёзны эти проблемы и как с ними удаётся справляться. Опрос проводился в июне 2022 года.

Среди тех соискателей Самарской области, которые на момент опроса не были трудоустроены, финансовые трудности не возникли лишь у 4%. 28% столкнулись с серьезными денежными затруднениями (год назад таких было больше – 36%), еще 54% отметили, что некоторые трудности с деньгами есть, но пока с ними удается справиться. У 13% возникли лишь небольшие, практически незаметные сложности.

Чаще всего с серьезными финансовыми проблемами во время поиска работы сталкиваются рабочий персонал и представители сферы искусства и медиа (по 42%). Наиболее комфортно себя ощущают специалисты по закупкам (25% из них не имеют проблем с деньгами даже будучи безработными), ИТ-специалисты и банковские служащие (по 16%).

Только 25% никак не сократили свои расходы после ухода с последнего места работы. Среди остальных 27% начали больше внимания обращать на цены и отложили дорогостоящие покупки, 24% урезали расходы на повседневные нужды, ещё 25% в принципе серьёзно сократили все свои расходы. Те, кому вообще не пришлось сокращать траты после увольнения, чаще встречаются в сфере добычи сырья (44%), а те, кто, наоборот, существенно урезал расходы, - среди специалистов по консультированию (35%).

Большинство из тех, кому удалось избежать финансовых трудностей после увольнения, объясняют это наличием сбережений (58%). Реже респонденты выбирали такие варианты как поддержка со стороны членов семьи (48%), выплата достойной компенсации от бывшего работодателя (15%), подработка в формате фриланса (13%). Кроме того, 3% сдают в аренду недвижимость.

В целом 23% работников Поволжья уверены, что могут позволить себе искать работу еще в течение месяца, после чего начнут испытывать ощутимые финансовые трудности. 20% считают, что их запаса прочности хватит на три месяца, 13% - на полгода, 10% – на год, 13% могут позволить себе искать работу и более одного года.