«Лидеры России»: Самарская область – лидер среди регионов ПФО по количеству зарегистрированных анкет

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21 мая на базе пресс-центра ТАСС состоялась конференция для представителей СМИ по подведению итогов заявочной кампании флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Лидеры России».

Самарская область стала первой в Приволжском федеральном округе и пятой среди всех регионов Российской Федерации по количеству поданных анкет на конкурс.

«Самарская область вошла в ТОП-5 регионов по числу заявок на конкурс «Лидеры России». От региона поступило 3207 заявок, что позволило нам занять пятое место в рейтинге. В ПФО наш регион продолжает удерживать лидирующие позиции – мы первые, как и в прошлом сезоне конкурса!» – прокомментировала Наталья Баландина, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области.

Всего на конкурс 2021 года зарегистрировано более 173000 заявок. «По трекам абсолютный лидер – «Бизнес и промышленность» – 57,5 тыс. заявок. На втором месте «Государственное управление» – 37 тыс. заявок, на третьем – «Информационные технологии» – 16 тыс. заявок, – сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко. – У нас завершилась подача заявок на все треки, кроме «Международного». Решение о его запуске принималось позже, поэтому было решено дать людям больше времени для подачи заявок».

Напомним, что в этом году конкурс «Лидеры России» разделен на 8 профильных специализаций: «Наука», «Здравоохранение», «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», а также трек «Студенты» (для участников без управленческого опыта) и трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России). Возможность участвовать в «Лидерах России» у иностранных граждан была уже во втором конкурсе. Но им было сложнее проходить тесты, по сравнению с профессиональными российскими управленцами. Поэтому иностранных граждан в финале практически не было. В этом году было принято решение дать им возможность показать себя в специальном треке «Международный», который даст ряд привилегий: финалисты смогут получить вид на жительство, а победители – стать гражданами России по ускоренной процедуре.

Также Сергей Кириенко в ходе пресс-конференции объявил о решении Наблюдательного совета конкурса ввести специальный трек «Развитие» для всех желающих проверить себя. Тесты, задания и инструменты проверки этого трека похожие, соответствуют тем же принципам и уровню сложности, что и для участников конкурса «Лидеры России», но не идентичны.

Ещё одним новшеством сезона 2021 года стал запуск специального проекта «Битва сезонов», в котором смогут принять участие все полуфиналисты и финалисты «Лидеров России» прошлых лет. Идея родилась из многочисленных просьб участников, которые доходили до финалов и полуфиналов, и которым не хватает конкурсного драйва и эмоций.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров озвучил статистические данные заявочной кампании. Традиционно мужчины лидируют по количеству анкет: 71% заявок от мужчин, 29% от женщин. Но были и треки, где девушки оказались лидерами, это направления «Культура» – 62% и «Студенты» – 51%. Абсолютными лидерами по мужской «составляющей» стали треки «Информационные технологии» – 84%, «Бизнес и промышленность» – 77% и «Государственное управление» – 71%. Заявки на конкурс «Лидеры России» подали граждане 127 государств, проживающие в 132 странах мира. По числу регистраций самыми активными оказались жители Казахстана – 646 заявок, Белоруссии – 392 анкеты, Киргизии – 345 заявившихся участников. Внушительное количество заявок также поступило из Армении, Латвии, Германии, Туркменистана.

Конкурс «Лидеры России» проходит в четвертый раз. В этом году каждый участник на этапе регистрации должен был записать видеоинтервью. Каждое из 173 тысяч присланных интервью прошло проверку искусственным интеллектом. Программа оценивала их более чем по 6 тыс. параметров, в том числе эмоции и грамотность речи. 21 мая стартовал первый тест дистанционного этапа – это опрос оценки компетенций. Затем участников ждут тесты на оценку интеллектуальных способностей и управленческого потенциала. По итогам всех тестов первого блока будет проведен первый отсев. Те участники, которые наберут достаточное количество баллов, будут допущены до второго дистанционного этапа, который начнется 18 июня. По завершению двух дистанционных этапов будут определены финалисты треков, которые отправятся на очные соревнования осенью этого года. Напомним, что победители «Лидеров России» получают образовательный грант в 1 миллион рублей и возможность поработать с наставниками из числа политиков, членов правительства, топ-менеджеров крупных компаний.

Интересно, что проект «Лидеры России» уже не просто конкурс на выявление кадрового потенциала. Идеи, инициативы, практические предложения по ряду вопросов берутся на вооружение высшим руководством страны и представителями местных органов власти. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, чутко реагирующий на ключевые ориентиры в работе органов власти, озвучиваемые Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и как человек, понимающий важность и необходимость инноваций в современном политическом регулировании, уже не первый год является наставником в конкурсе «Лидеры России».

В этом году помимо участия в качестве наставника в треке «Государственное управление», по инициативе Д.И.Азарова в Самарской области был проведен Всероссийский форум по государственному управлению «Проектирование госуправления 4.0». Работа форума проходила на четырех дискуссионных площадках: «Человекоцентричность», «Эффективное госуправление», «Оптимизация органов власти», «Привлечение и удержание талантов». К работе присоединилось более 12 000 человек из 76 регионов страны. В обсуждении приняли участие 28 международных и федеральных спикеров и 25 ведущих экспертов, среди них – представители Аналитического центра при Правительстве РФ, РАНХиГС при Президенте РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Росмолодежи.

В своём ежегодном Послании Глава региона подчеркнул – человекоцентричность становится ключевым принципом планирования во всех сферах, в том числе в работе органов власти. Чтобы сделать государственные услуги удобными для граждан по поручению Главы региона в Самарской области создан Проектный офис по внедрению «Национально социальной инициативы» (НСИ) Агентства стратегических инициатив (АСИ). НСИ направлена на выявление и устранение барьеров, мешающих гражданам получать качественные государственные услуги.

Свой богатый управленческий опыт и наработанные в ходе Всероссийского форума предложения по улучшению качества государственных услуг и повышению эффективности государственного управления наставник будет использовать при работе на треке и поделится ими с участниками четвертого сезона конкурса «Лидеры России.