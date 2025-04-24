Лидеры России проведут патриотические мастер-классы в Самаре в рамках Всероссийской акции «Победа каждой семьи»

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26 апреля 2025 года, в преддверии 9 мая и в честь 80-летия Великой Победы, в рамках масштабной просветительской акции «Победа каждой семьи» в историческом парке «Россия – моя история» города Самары пройдет мероприятие, на котором выпускники конкурса «Лидеры России» выступят с патриотическими мастер-классами для российских семей, состоящих из 3 и более поколений. Мастер-классы для семей проведут выпускники конкурса «Лидеры России» Дмитрий Калязин и Александр Мельников. Участниками мероприятия станут финалисты и полуфиналисты конкурса «Это у нас семейное» и другие семьи.

Встреча состоится в рамках масштабной просветительской акции «Победа каждой семьи», которая проходит параллельно в музеях героизма и боевой славы, на исторических площадках, а также в школах и вузах разных регионов страны – в Санкт-Петербурге, Рязани, Волгограде, Самаре, Вологде, Ханты-Мансийске, на Камчатке и других. Организаторами акции выступают конкурс «Лидеры России», Клуб лидеров России «Эльбрус» и конкурс «Это у нас семейное» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей».

Мероприятие нацелено на укрепление семейных традиций празднования Дня Победы, сохранение исторической памяти о героических предках, формирование поводов для семейной гордости и преемственности поколений, привлечение внимания к историям участников Великой Отечественной войны. Среди планируемых мастер-классов − «Боевая слава», «Горжусь тобой, Россия», «Уроки лидерства. Ценностные ориентиры» проекта «Академия Лидерства». Это возможность поделиться своим опытом, знаниями и любовью к Родине, повлиять на формирование мировоззрения будущего поколения, помочь детям и подросткам лучше понять историю, культуру и достижения России, вдохновить на большие свершения.

«Академия лидерства» – это социальный проект, в рамках которого члены клуба лидеров России «Эльбрус» и участники сообщества конкурса «Лидеры России» проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов. Инициатива получила поддержку на самом высоком уровне – свои школы с мастер-классом посетили наставники конкурса «Лидеры России» Михаил Мишустин и Максим Орешкин. За 6 лет спикеры Академии провели свыше 4 000 мастер-классов для 500 000 учащихся из России.