Летом в губернии будет работать военно-исторический лагерь «Страна Героев»

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Летом текущего года на территории Самарской области на базе молодежного центра «Лесная сказка» государственного бюджетного учреждения Самарской области «Агентство по реализации молодежной политики» пройдет один из пяти военно-исторических лагерей «Страна Героев».

Первая смена состоится с 20.06.2022 по 03.07.2022, вторая - с 06.07.2022 по 19.07.2022, третья - с 22.07.2022 по 04.08.2022, четвертая – с 07.08.2022 по 20.08.2022. Программа включает в себя тематические направления: «Защитники», «Хранители истории», «Волонтеры Победы» и «Медиа Победы».

Подать заявку на участие в лагере могут дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет включительно, их родители или официальные представители. В настоящее время регистрация открыта на сайте странагероев.рф. Участие в лагере является бесплатным, а формирование состава лагеря осуществляется на основании конкурсного отбора, в рамках которого жюри оценивает представленные кандидатами документы, которые подтверждают их достижения. Также участники лагеря не должны иметь медицинских противопоказаний для участия в детском военно-историческом лагере и занятий спортом, и разделять ценности программы.

Каждый желающий может подать только одну заявку, в один лагерь и на одно направление.