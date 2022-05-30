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В Самаре проверили готовность оздоровительно-образовательных лагерей к приему детей. Первые заезды запланированы на 1 июня.



Летом 2022 года в Самаре будут функционировать шесть загородных лагерей. Также будут открыты 186 лагерей дневного пребывания.



Всего будет организовано 30 профильных смен по различным направлениям - техническому, естественнонаучному, военно-патриотическому, художественному.



В 2022 году большое внимание уделили материально-техническому состоянию лагерей. Во многих лагерях был выполнен капремонт жилых корпусов, оконных блоков, медицинских пунктов, столовых и пищеблоков.



Этим летом на территории Самары будет организована работа 186 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей.



Также муниципальными детскими оздоровительными учреждениями «Волжский Артек» и «Волжанка» будет организовано 8 оздоровительных смен. На базе спортивно-оздоровительного туристического центра «Олимп» будут организованы учебно-тренировочные сборы для воспитанников спортивных школ.