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Летние региональные учебно-тренировочные сборы по поисковым работам пройдут в Самарской области

31 мая 2024 10:17
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Летние региональные учебно-тренировочные сборы по поисковым работам пройдут в Самарской области

Уже через две недели в рамках проекта «Будь с нами-2024» при поддержке Фонда президентских грантов пройдет самое ожидаемое событие для курсантов всех направлений проекта, инструкторов «Центра поиска пропавших людей Самарской области», новичков поисково-спасательного отряда и опытных поисковиков со всей области!

 «Будь с нами-2024» - проект, разработанный АНО «Центра поиска пропавших людей Самарской области» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. По проекту запущены три курса обучения - «Волонтер поискового отряда» для всех жителей Самарской области старше 18 лет, желающих стать частью поискового отряда; «Старший группы» - для действующих поисковиков «ЛизаАлерт» и «БПЛА» - курс повышения квалификации для поисковиков «ЛизаАлерт»-операторов БПЛА. 

22 и 23 июня 2024 года состоятся летние региональные учебно-тренировочные сборы по поисковым работам в природной среде. Обязательна регистрация для участников: https://forms.yandex.ru/u/664ae4e143f74fa2690cea18/.

Ознакомиться с положением о проведении учебно-тренировочных сборов можно по ссылке https://cppl-163.ru/skoro-uts-uchebno-trenirovochnye-sbory/. Там много важной информации, например, о том, что с собой нужно взять копию паспорта и медицинского полиса и какое снаряжение рекомендуется брать с собой.

Сборы - это отличная возможность окунуться в жизнь отряда для тех, кто еще не решился присоединиться, но очень хочет сначала увидеть опытных поисковиков, понять, как устроена организация поисково-спасательных работ, нужны ли какие-то специальные навыки.

Это два дня интенсивной практики в полевых условиях, приближенных к реальному поиску, но все-таки учебных - где можно задавать вопросы, учиться, разбираться во всех нюансах поисковой работы, отрабатывать методики поиска в природной среде, взаимодействие внутри поискового отряда и со всеми задействованными в поиске службами: полицией, спасателями, лесничеством, органами местного самоуправления.

Фото предоставлено АНО ЦППЛ Самарская область

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