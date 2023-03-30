«Лента» окажет помощь бездомным в Самаре

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В Новосибирске сотрудники гипермаркета «Ленты» на Гусинобородском шоссе каждую пятницу будут готовить супы и хлебобулочные изделия для подопечных благотворительной организации «Маяк». В рамках проекта «Гуманитарный автобус» волонтёры организации пять раз в неделю предоставляют горячее питание, одежду и средства гигиены бездомным, пенсионерам и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В Самаре работники магазина на Московском шоссе будут еженедельно передавать горячие вторые блюда волонтёрам благотворительного фонда «Ты дома». В рамках проекта «Добромобиль» люди, оказавшиеся в сложной ситуации, получают необходимую помощь пять раз в неделю в разных районах города.

«Лента» участвует в подобных благотворительных акциях с 2022 года. В Санкт-Петербурге работники магазинов готовят горячую еду для проекта «Ночной автобус», который проводит благотворительная организация «Ночлежка». В прошлом году волонтёрам передали 2 200 ужинов для нуждающихся. В марте торговая сеть присоединилась к проекту «Еда на колёсах», который реализует в Перми благотворительная организация «Территория передышки».