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Лекция Вячеслава Вербового пройдет в Музее Рязанова 2 марта

24 февраля 2025 10:20
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Лекция Вячеслава Вербового пройдет в Музее Рязанова 2 марта

Музей Эльдара Рязанова запускает цикл из трех лекций «Образ русского поэта в кино» (12+). Ведущим выступит историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. Первая встреча состоится 2 марта (воскресенье) в 14.00. Тема лекции – «Пушкин на экране» (12+).

Пушкин, как известно, «наше все», а кино – самое главное из искусств. Тем удивительнее, что отечественные режиссеры только сейчас решили снять об Александре Сергеевиче фильм, где биография поэта была бы рассмотрена полностью.

Первые фильмы касались лишь отдельных страниц биографии, будь то лицейские годы («Юность поэта», 1937, 0+) или роковая дуэль («Поэт и царь», 1927, 0+). Послевоенный кинематограф экспериментировал, помещая Пушкина в мир сновидений («Разбудите Мухина!», 1967, 0+) или даже вовсе не показывая его в рассказе о последних днях поэта («Последняя дорога», 1986, 12+). Амбициозному замыслу Марлена Хуциева не суждено было сбыться, а яркая попытка Сергея Безрукова обернулась неудачей («Пушкин. Последняя дуэль», 2006, 12+). Теперь возможность актуализировать образ Пушкина в кино досталась Юрию Борисову («Пророк. История Александра Пушкина», 2025, 12+).

На лекции речь пойдет об эволюции образа Александра Сергеевича в отечественном кинематографе от немого кино до современности, а также предложен ответ на вопрос: «Почему так сложно снять фильм о Пушкине и стоит ли вообще это делать?».

Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cISgrz

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