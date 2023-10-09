Лекторий Тольяттинского краеведческого музея приглашает на лекцию «История Шлюзового посёлка»

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Лекторий Тольяттинского краеведческого музея «Город. Инструкция по применению» приглашает вас 14 октября в 15.00 на лекцию «История Шлюзового посёлка».

Что было на этой территории до Шлюзового и при чем тут Зеленовка? Почему не получилось реализовать первоначальный проект застройки поселка, и в чем он заключался? О чем говориться в записке заключённых, найденной при ремонте в одном из домов? Об этом и многом другом мы будем говорить на лекции. А ещё, конечно, поговорим о шлюзах, судоремзаводе, заводе железобетонных изделий и о замечательных людях Шлюзового.

Лектор - Татьяна Ткаченко, заведующий отделом развития и информационных технологий Тольяттинского краеведческого музея.

Вход свободный. Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке https://tolyattinskiy-kraevedches.timepad.ru/event/2615173/

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