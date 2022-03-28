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Лекторий «Самара культурная» соберет слушателей 29 марта 

28 марта 2022 15:56
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Слушатели лектория «Самара культурная» пообщаются с настоящими профессионалами своего дела и узнают о работе в театре, библиотеке и музейном комплексе. 

Во вторник, 29 марта, в 16:00 на Вилоновской, 30 состоится открытый лекторий ко Дню работника культуры. Молодые люди встретятся с деятелями культуры, чтобы узнать о различных профессиях и особенностях работы в этой сфере. 
 
Слушатели лектория «Самара культурная» пообщаются с настоящими профессионалами своего дела и узнают о работе в театре, библиотеке и музейном комплексе. 
 
Для гостей выступят Ольга Жукова, актриса Самарского академического театра драмы имени М. Горького, Анастасия Захарова, заведующая сектором экскурсионного обслуживания Исторического парка «Россия – моя история», а также Вера Майданова, библиотекарь 1 категории библиотеки № 12. По итогам лекций участники смогут задать вопросы выступающим, вступить в дискуссию и сделать памятное фото. 
 

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