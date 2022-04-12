Легче всего жителям Самары устраиваться на работу в 30—35 лет

143

Самарцам искать работу проще всего в 30—35 лет, сложнее всего — в 54—56 лет, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

С наименьшими сложностями в трудоустройстве сталкиваются самарцы от 30 до 35 лет: их средние оценки трудностей поиска работы составляют 5,7 балла из 10. К примеру, совсем молодые соискатели в Самаре, большинство из которых вышли на рынок труда впервые, оценили сложности трудоустройства на 7,4 балла. Больше всего же сложностей в трудоустройстве видят самарцы 54—56 лет: в среднем 8,9 балла из 10 возможных. У более зрелых соискателей устройство на работу уже вызывает чуть меньше сложностей (8,2 балла у тех, кто преодолел 60-летний рубеж).



Для мужчин наиболее беспроблемный возраст для устройства на работу — это 30—32 года (5,4 балла), для женщин — 33—35 лет (5,2 балла). Наиболее сложный же период для мужчин — 54—56 лет (8,4 балла), для женщин — 54—59 лет (8,1 балла). На протяжении практически всего карьерного пути женские оценки сложностей трудоустройства превышают мужские: исключение лишь возраст с 33 по 35 лет и старше 60 лет — в эти периоды женщины тревожатся по поводу трудоустройства меньше мужчин.



Время проведения: 1—11 апреля 2022 года