Лeдостав в Самарской области продолжается: выход на лед опасен

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В связи с понижением температур в регионе на реках области продолжается процесс ледообразования. По информации Приволжского УГМС на реках Сок и Большой Кинель наблюдается ледостав, на реках Самара и Чапаевка – ледостав. На реке Волга в районе Тольятти и Сызрань наблюдается ледостав, у Самары и села Зольное – забереги.

Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области предупреждает, что в устьях рек и притоках прочность льда обычно ослаблена. Лед непрочен и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Он может обрушиться без предупреждающего потрескивания. Поэтому, несмотря на кажущуюся достаточной толщину льда, существует опасность провалов рыбаков и граждан, переходящих водоемы.

Так, с начала ледостава в регионе зарегистрировано 4 происшествия на водных объектах.

7 декабря в 17.35 поступило сообщение о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по извлечению изо льда погибшей женщины на реке Уса в районе н.п. Красный Миронов Сызранского района.

Днем, 8 декабря, спасатели эвакуировали с льдины на берег 2 мужчин 1984 и 1995 г.р. Происшествие произошло на реке Волга в районе пос. Жигули Ставропольского района.

А вечером, в этот же день, провели работы по спасению мужчины, провалившегося под лед на реке Волга в г. Сызрань. Мужчина с признаками переохлаждения был госпитализирован.

Сообщение о еще одном происшествии поступило 12 декабря в 10.30. На реке Волга, в районе н.п. Ягодное Ставропольского района спасатели эвакуировали с льдины на берег мужчину 1983 г.р. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает жителей области об опасности выхода на непрочный лед и рекомендует уделить особое внимание детям: не разрешать им гулять вблизи водоемов, рассказать об опасности, которую таит в себе выход на неокрепший лед в зимний период.

Уважаемые жители Самарской области! Помните, что выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, пытаться разбить его ногой или палкой опасно для жизни!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО